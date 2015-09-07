Слуцкий: «Не делаем разницы между Швецией и Лихтенштейном»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пообщался с прессой перед матчем со сборной Лихтенштейна в рамках отбора на Евро-2016. Наставник уверяет, что команда серьезно относится к своему сопернику.

«У нас в команде собраны опытные футболисты, которые понимают, что отрицательный результат нивелирует победу над шведами. Готовимся, не делая разницы никакой между Швецией и Лихтенштейном», - рассказал Слуцкий.

Кроме того, специалист сказал, что на поле в Вадуце выйдут все сильнейшие игроки.

«Мы завтра будем играть оптимальным вариантом состава, на мой взгляд».