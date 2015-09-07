Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Не делаем разницы между Швецией и Лихтенштейном»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пообщался с прессой перед матчем со сборной Лихтенштейна в рамках отбора на Евро-2016. Наставник уверяет, что команда серьезно относится к своему сопернику.

    «У нас в команде собраны опытные футболисты, которые понимают, что отрицательный результат нивелирует победу над шведами. Готовимся, не делая разницы никакой между Швецией и Лихтенштейном», - рассказал Слуцкий.

    Кроме того, специалист сказал, что на поле в Вадуце выйдут все сильнейшие игроки.

    «Мы завтра будем играть оптимальным вариантом состава, на мой взгляд».

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11