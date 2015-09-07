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    Кураньи: «Кокорин мне глубоко симпатичен»

    Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи прокомментировал ситауцию в московском «Динамо», за которое он раньше играл, а также поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Александре Кокорине.

    «Я немного удивлен тем, что почти все легионеры покинули «Динамо». И это очень печально. Но я не хочу и не могу судить об этом со стороны. Возможно, у «Динамо» были свои причины для таких перемен», - говорит Кураньи.

    По мнению футболиста, Кокорин вполне мог бы выступать в Англии.

    «Саша мне глубоко симпатичен, и я думаю, что у него большой талант. Конечно, у него есть все задатки, чтобы заиграть в АПЛ. Но я бы очень порадовался за «Динамо», если бы он как можно дольше оставался в московском клубе».

    Также Кураньи рассказал о случае в аэропорту Грозного, который показался ему странным.

    «Мы прилетели на матч с «Тереком» и стояли в очереди перед металлоискателем. Вдруг какой-то человек передо мной достал из-за пояса пистолет и положил его на стол. Затем прошел через металлоискатель, забрал оружие – и спокойно пошел дальше. Как это возможно?! Мне-то казалось, что металлоискатели для того и существуют, чтобы люди не ходили по аэропорту с оружием. Может, это был полицейский? В общем, я долго смеялся».

    Источник: Sports.ru

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    07.09.2015 19:24
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