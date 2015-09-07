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    «Рубину» поставлена задача закрепиться в лидерах чемпионата

    Член попечительского совета "Рубина" Владимир Леонов сообщил, что перед командой, как и прежде, стоят серьезные задачи.

    "Поставленные задачи никто не снимал - закрепиться в еврокубках и быть в лидерах чемпионата России. Их ставил руководитель республики как председатель попечительского совета", - сказал Леонов.

    Напомним, "Рубин" после семи туров занимает место в зоне вылета из Премьер-лиги. В Лиге Европы команда со скрипом преодолела квалификацию и сыграет в группе против "Ливерпуля", "Бордо" и "Сьона".

    После таких результатов руководство клуба приняло решение уволить главного тренера Рината Билялетдинова. Кандидатами на этот пост являются Роберт Евдокимов и Виктор Гончаренко.

    Источник: ТАСС

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    07.09.2015 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 7 сентября 2015, 23:23

      Что за бред..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 7 сентября 2015, 21:24

      Ещё пусть поставят задачу "ЛЕ выиграть" для полного счастья. Уверен, у них получится...

      0
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