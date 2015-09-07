«Рубину» поставлена задача закрепиться в лидерах чемпионата

Член попечительского совета "Рубина" Владимир Леонов сообщил, что перед командой, как и прежде, стоят серьезные задачи.

"Поставленные задачи никто не снимал - закрепиться в еврокубках и быть в лидерах чемпионата России. Их ставил руководитель республики как председатель попечительского совета", - сказал Леонов.

Напомним, "Рубин" после семи туров занимает место в зоне вылета из Премьер-лиги. В Лиге Европы команда со скрипом преодолела квалификацию и сыграет в группе против "Ливерпуля", "Бордо" и "Сьона".

После таких результатов руководство клуба приняло решение уволить главного тренера Рината Билялетдинова. Кандидатами на этот пост являются Роберт Евдокимов и Виктор Гончаренко.