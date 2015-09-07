Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бомбардир» заключил соглашение с АМФР

    «Бомбардир» заключил партнерское соглашение с Ассоциацией мини-футбола России (АМФР). На страницах нашего ресурса будут выходить наиболее важные новости из мира российского мини-футбола. В дальнейшем предполагается расширение партнерских отношений.

    «Проект «Бомбардир» ворвался на рынок спортивных СМИ нынешним летом, но уже нашел признание у футбольных болельщиков, о чем говорят высокие показатели посещаемости. Мы хотим внести свой вклад в развитие и популяризацию отечественного мини-футбола, который с каждым годом завоевывает все больше поклонников. А благодаря сотрудничеству с Ассоциацией мини-футбола России надеемся в будущем стать одним из главных информационных ресурсов о мини-футболе в стране», - сообщил главный редактор «Бомбардира» Никита Коржавин.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 8 сентября 2015, 07:42

      Пожалуйста, отдельную страничку делайте, не перемешивайте всё в одной куче. Кому нужно, перейдёт и посмотрить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 7 сентября 2015, 20:54

      Вы сайт то нормально сделать не можете, а все туда же, соглашения заключают...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 7 сентября 2015, 19:48

      Друзья, всем спасибо за поддержку и критику. По возможности, ваши пожелания, в том числе по дизайну, оставляйте вот тут http://bombardir.ru/news/?id=4
      41609.

      Мы специально сделали "Дневник разработчиков", чтобы вы видели, над чем мы сейчас трудимся. Работы правда очень много, и, я думаю, постепенно мы практически все ваши пожелания учтем. Мы уже даже над блогами работу начали, помогите нам советами - вам же потом ими пользоваться:)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      andreus20 7 сентября 2015, 19:41

      Я хз про мини-футбол, но лучше бы вы с пляжным замутили. Вот кто благодаря силе нашей сборной сейчас огромными шагами захватывает популярность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 7 сентября 2015, 19:37

      Кому, блин, сдался этот мини-футбол? Понятно, деньги всем нужны, но не ценой сайта же

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 7 сентября 2015, 19:09

      Да Бомбардир так себе сайт, к чему писать такие громкие слова, что "ворвался" и бла-бла, чушь, основная масса как сидела на соккере, так и сидят!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Volodya44 > Alex2712 7 сентября 2015, 19:15

      Ну ты же тут сидишь и даже комментишь, так и другие сидят, но просто не комментят. Колво комментов - не показатель посещаемости сайта если ты не в курсе. А Соккер обновился так, что вызывает блевотный рефлекс.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Minandinho > Volodya44 7 сентября 2015, 19:32

      Про блевотный соккер ты прав
      Но бомбардир не многим лучше. Так сказать, из двух зол наименшее. Поэтому посещаемость, я думаю, уж точно вырастет сейчас. Я тоже сюда наверное переберусь
      Да кто-нибудь уже верните старый, всеми любимый дизайн. (кому он теперь принадлежит я уже не пойму)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      астраханец > Minandinho 7 сентября 2015, 19:36

      Лучше бы модерацию ввели нормальную и систему общения между пользователями... дизайн еще терпимый...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Volodya44 > Minandinho 7 сентября 2015, 19:39

      Да, согласен, тут тоже косяков хватает. Но тут видно, что редакция чо-то делать, креатив какой-то, материалы бывают реально интересные. А вообще я даже уже и к дизайну тут привык))) надеюсь исправят все косяки и будет совсем удобно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > астраханец 7 сентября 2015, 19:48

      Будет отличная модерация. Гарантирую. Дайте немного времени.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      астраханец > НИККО13 7 сентября 2015, 22:52

      Возрастной ценз какой нибудь придумайте. Надоело читать срачей между детьми о бомжах, мясных, конях, ну и прочее... Хочется просто по человечески говорить о футболе с нормальными людьми, а не фантиками

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11