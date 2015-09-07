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    ФНЛ. «Торпедо» Карпина проиграло «Балтике» и другие результаты

    Армавирское "Торпедо" в 8-м туре ФНЛ уступило на своем поле калининградской "Балтике" со счетом 2:1. Самым активным игроком матча стал Артак Алексанян, который сначала забил гол в свои ворота, а затем в чужие с пенальти.

    Среди других результатов отметим победу "Газовика" над "Шинником" и ничью в матче "Томь" - "Волгарь". Эти результаты позволили оренбургскому клубу возглавить турнирную таблицу ФНЛ.

    Первенство ФНЛ. 10-й тур

    Газовик (Оренбург) - Шинник (Ярославль) - 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Бреев, 24; 2:0 — Воробьев, 62.

    Томь (Томск) - Волгарь (Астрахань) - 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 — Саная, 8; 1:1 — Алейник, 34.

    КАМАЗ (Набережные Челны) - Сибирь (Новосибирск) - 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 — Макаренко, 33; 0:2 — Харитонов, 36; 1:2 — Барсов, 83.

    Торпедо (Армавир) - Балтика (Калининград) - 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Алексанян, 33 (в свои ворота); 0:2 — Чхапелия, 64; 1:2 — Алексанян, 67 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 18:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 11 сентября 2015, 09:40

      Почему подробнее не осветили драматичную концовку матча КАМАЗ-Сибирь? Когда уже на 95-й минуте удалили вратаря Сибири, поставили пенальти, в итоге нападающий Сибири Житнев встал в ворота и в прыжке отразил пенальти. Потом еще после углового удар взял. По-моему это событие не есть рядовое, особенно в матчах ФНЛ

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