Спортивный директор «Барселоны» подтвердил интерес к Нолито

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес прокомментировал трансферные слухи вокруг команды.

"Действительно, мы ведем поиски новых игроков сейчас. Нолито - футболист, который нужен Луису Энрике, но ситуация не так проста. Возможно, мы подпишем его зимой.

Мы близки к пподписанию новых контрактов с Рафиньей и Адриано. Скоро начнем переговоры с Неймаром. Я уверен, что он останется в команде", - заявил Фернандес.

Напомним, "Барселона" не имеет права регистрировать новых игроков до января 2016 года. Летом команда подписала контракт с Арда Тураном и Алейшем Видалем, но футболисты не смогут помочь команде в официальных матчах до зимы.