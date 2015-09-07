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    Мостовой не слишком доволен Слуцким

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру команды в матче со Швецией. По словам эксперта, Россия могла выиграть матч и при Фабио Капелло.

    "Вокруг Капелло большой негатив. Когда есть результат, на методы работы не обращают внимания. Когда результата нет, сразу говорят о каких-то кандалах Капелло. А тут пришел всем удобный человек, хи-хи, ха-ха, все хорошо, результат есть. Как только результата не будет, появятся вопросы и к Слуцкому. А так пропусти мы в концовке, и все, 1:1, и кто бы вспоминал про раскрепощенность в сборной. А так выиграли - и ура-ура", - заявил Мостовой.

    Кроме того, Мостовой считает, что тренерский штаб сборной Швеции мог специально заменить Златана Ибрагимовича, чтобы поберечь силы форварда.

    "Шведы давили, душили и могли сравнять. Хорошо, что Ибрагимович не вышел на второй тайм. Уверен, с ним все могло быть по-другому. Было видно, что ему что-то мешает, не позволяет играть в полную. Тут два варианта. Или действительно у него серьезная травма, которая не позволяет играть в полную силу, или шведы перестраховались, помня о ключевой игре с Австрией в этот вторник", - .добавил Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2015 17:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 8 сентября 2015, 00:14

      Как сыграем в следующем матче? Все зависит от тренера. Пусть у Слуцкого гораздо меньше опыта чем у Каппело, но... При Слуцком играли почти те же и почти также, за исключением... Да, за исключением самого главного момента, наши игроки не ходили пешком, они бились... Они друзья мои, бились за нас и спасибо людям, которые присутствовали на матче и поддержали нашу команду, наших игроков, тренера и нашу страну!!!

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 7 сентября 2015, 23:41

      мостовой такой эксперт,что его мнение можно распылить на предмостовой площади из болончика только
      1)у нашей сборной по сути впервые вышел сильнейший состав
      2)появилась команда ,игра и желание ,сборная стала похожа на ЦСКА,который в критические сложные моменты не опускает руки и бьется до конца и добивается результата
      3)Слуцкий опытный уже тренер с множеством наград и учить мостовому тренировать ,не в его компетенции
      4)самое главное есть результат

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 7 сентября 2015, 23:37

      МОСТОВОЙ ПРАВ ! замены слуцкого напугали ! убрал нападение и широкова ! оставил одну защиту ! эабей шведы и кирдык ! СПАСИБО АКИНФЕЕВУ ! ХОТЬ ЗА СБОРНУЮ НА НОЛЬ !

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 сентября 2015, 20:48

      Просто у Мостового "личные счеты" со Слуцким! И где он (Мостовой) диплом эксперта получил? Эксперт,это человек,который, по крайней мере, побывал в шкуре человека,которого критикует! А Мостовой кого тренировал? Что он умеет, кроме как гонять мяч? Зато языком трепать "профи"! Иди к Уткину!

      3
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      Рейтинг: +20

      Андрей Став 7 сентября 2015, 19:34

      Ключевая игра как раз была у шведов с Россией. Выиграй они у нас или сыграй в ничью -и всё, они бы не переживали о встрече с австрией. Так что разговор о том,что шведы кого то берегли для игры с австрией -в пользу бедных.

      2
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 7 сентября 2015, 19:13

      Шведы изображали давление только в последние 15 минут. У нас была масса моментов, у них до 75ой минуты, по сути, ничего. Наши явно устали из-за мокрого газона, который был как грязb, как кстати и шведы, которые сами еле ползали, но шли вперед, потому что было надо. Эта игра со шведами была лучше любой игры при Капелло. Были и моменты и комбинации и мяч держали уверенно. Мостовой просто нытик мясной, вот и все.

      8
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > Killofwrath 7 сентября 2015, 23:40

      какой нах устали ?! у них задача 1,5 часа играть ! играть на удержание счёта 1-0 большой риск !

      0
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 7 сентября 2015, 18:52

      Отличные слова!

      -2
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 7 сентября 2015, 18:16

      Есть мнение правильное, а есть Мостового!

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 7 сентября 2015, 18:10

      опа. еще один экспертик экс мясной. сравнивать Капелло который имел и время и продолжительный опыт работы со сборной и Слуцкого, который сразу после матча в чемпе приехал наигрывать сборную. мясо кажись и правда отбитое поголовно.

      6
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      Рейтинг: +167

      астраханец > кто там 7 сентября 2015, 18:16

      Вообще то он все по делу сказал. Реализация то ужасная была. Да и оборону ЛВС скорее всего строить снова не собирается. Все на Игнашевича и Березуцкого надеется, а ведь есть Гранат...

      -1
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      Рейтинг: +1608

      кто там > астраханец 7 сентября 2015, 18:23

      О Госпади. Человек в 1м же матче за сборную провел победную игру, при этом имея в запасе пару дней общения с игроками сборной! Что от него ожидали за эти пару дней? совершенно новый состав и новую тактику? а? ясно что он построил команду на основе знакомого ему ЦСКА и лучших игроков с Зенита! Пиз*еть уже можно начинать когда он уже освоится в сборной, а не сейчас.

      6
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      Рейтинг: +27

      Remy Etienne LeMeau > астраханец 7 сентября 2015, 18:29

      Гранат? Упаси Господи! Его напы возят в нашем усталом чемпе.

      3
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath > астраханец 7 сентября 2015, 19:15

      реализация подвела... при капелло реализовывать вообще нечего было.

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 7 сентября 2015, 18:06

      ВО МНОГОМ ПРАВ....НО И НАШИ МОГЛИ НЕ ОДИН ЗАКАТИТЬ

      -2
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