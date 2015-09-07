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    Люксембург просит перенести матч с Белоруссией из-за отравления футболистов

    Федерация футбола Люксембурга направила запрос в УЕФА о возможности переноса матча против Белоруссии, который должен состояться 8 сентября. Причина - отравление 15-ти игроков команды во время воскресного ужина.

    По данным Luxemburger Wort, желудочно-кишечную инфекцию мог вызвать соус болоньезе, который подавался к лапше. Ночь с воскресения на понедельник прошла для команды очень беспокойно. Утром все игроки почувствовали себя лучше, а сейчас продолжают принимать лекарства.

    Сообщается, что сами игроки и тренерский штаб команды не против провести игру в установленные сроки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 17:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 7 сентября 2015, 18:19

      До 8-ого числа продрищаться.

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 7 сентября 2015, 17:40

      Как будто это что то изменит

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Mr Trueman 7 сентября 2015, 18:19

      тут уже вопрос не в результате, а в здоровье игроков. Да и что греха таить: Люксембург может обыграть Беларусь

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