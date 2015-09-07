Люксембург просит перенести матч с Белоруссией из-за отравления футболистов

Федерация футбола Люксембурга направила запрос в УЕФА о возможности переноса матча против Белоруссии, который должен состояться 8 сентября. Причина - отравление 15-ти игроков команды во время воскресного ужина.

По данным Luxemburger Wort, желудочно-кишечную инфекцию мог вызвать соус болоньезе, который подавался к лапше. Ночь с воскресения на понедельник прошла для команды очень беспокойно. Утром все игроки почувствовали себя лучше, а сейчас продолжают принимать лекарства.

Сообщается, что сами игроки и тренерский штаб команды не против провести игру в установленные сроки.