Директор стадиона «Мордовии» уверен, что игра с ЦСКА состоится в Саранске

Директор саранского стадиона "Старт" Алексей Порфененко уверен, что работники арены успеют подготовить газон к матчу "Мордовия" - ЦСКА, который состоится 20 сентября.

"Сейчас мы абсолютно убеждены, что успеем завершить все работы по укладке нового покрытия в срок. Помимо этого мы провели полную ревизию дренажной системы, заменили коллектор системы обогрева футбольного поля. Можно с уверенностью сказать, что матч "Мордовия" - ЦСКА состоится при любой погоде", - приводит слова Порфененко официальный Twitter саранского клуба.

Напомним, последние два матча "Мордовии" против "Уфы" и "Рубина" состоялись в Самаре.