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    Директор стадиона «Мордовии» уверен, что игра с ЦСКА состоится в Саранске

    Директор саранского стадиона "Старт" Алексей Порфененко уверен, что работники арены успеют подготовить газон к матчу "Мордовия" - ЦСКА, который состоится 20 сентября.

    "Сейчас мы абсолютно убеждены, что успеем завершить все работы по укладке нового покрытия в срок. Помимо этого мы провели полную ревизию дренажной системы, заменили коллектор системы обогрева футбольного поля. Можно с уверенностью сказать, что матч "Мордовия" - ЦСКА состоится при любой погоде", - приводит слова Порфененко официальный Twitter саранского клуба.

    Напомним, последние два матча "Мордовии" против "Уфы" и "Рубина" состоялись в Самаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 7 сентября 2015, 18:44

      Всем ШУМБРАТ! Все кони России все в Саранск добро пожаловать, парадуем Красно/синий Саранск))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 7 сентября 2015, 16:43

      Наконец саранчане постелят палас.

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