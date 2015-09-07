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    ФНЛ. «СКА-Энергия» сделала камбэк в матче с «Байкалом»

    Хабаровская "СКА-Энергия" обыграла "Байкал" в 10-м туре ФНЛ, уступая в два мяча по ходу поединка. Основные события матча пришлись на второй тайм. Полузащитник Сергей Нарылков сделал дубль за хозяев, но хабаровцы не опустили руки и забили три мяча в ворота "Байкала" за десять минут.

    Первенство ФНЛ. 10-й тур

    Байкал (Иркутск) - СКА-Энергия (Хабаровск) - 2:3 (0:0)

    Голы: 1:0 — Нарылков, 54 (с пенальти); 2:0 — Нарылков, 58. 2:1 — Киреев, 67. 2:2 — Никифоров, 74. 2:3 — Кармазиненко, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 15:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +34

      MaxReds 7 сентября 2015, 19:44

      "ХабарОВЦЫ" - ну автор грамотей! Бомбардир сербе двоечников набрал))
      Ну а СКА молодцы первый раз в сезоне характер проявили.

      0
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      Рейтинг: +11

      scofandr 7 сентября 2015, 17:21

      Московцы нас всё время хабаровцами называют...

      1
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      Рейтинг: +167

      астраханец > scofandr 7 сентября 2015, 18:13

      Московцы лол))) хабаровчане жправильно?

      0
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      Рейтинг: +62

      Minandinho > scofandr 7 сентября 2015, 19:37

      Жовто-блакитные вы)

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