ФНЛ. «СКА-Энергия» сделала камбэк в матче с «Байкалом»

Хабаровская "СКА-Энергия" обыграла "Байкал" в 10-м туре ФНЛ, уступая в два мяча по ходу поединка. Основные события матча пришлись на второй тайм. Полузащитник Сергей Нарылков сделал дубль за хозяев, но хабаровцы не опустили руки и забили три мяча в ворота "Байкала" за десять минут.

Первенство ФНЛ. 10-й тур

Байкал (Иркутск) - СКА-Энергия (Хабаровск) - 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 — Нарылков, 54 (с пенальти); 2:0 — Нарылков, 58. 2:1 — Киреев, 67. 2:2 — Никифоров, 74. 2:3 — Кармазиненко, 77.