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    Руднев не держит зла на жену, которая пыталась откусить ему язык

    Форвард "Гамбурга" Артем Руднев прокомментировал поведение своей жены, которая пыталась откусить ему язык.

    "У моей жены Санты случился выкидыш. Она не смогла совладать с собой, была в шоке от потери ребенка. Мы вместе уже 11 лет и до этого никогда не ссорились. Этот инцидент - реакция матери на смерть ребенка", - заявил Руднев.

    Напомним, после ссоры Руднев обратился в больницу, где ему наложили несколько швов на язык. Нападающий сможет возобновить тренировки на следующей неделе.

    Источник: ФК «Гамбург»

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    07.09.2015 15:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4077

      морозз 7 сентября 2015, 19:55

      Видно любил поговорить...жена сделала замечание!

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      Рейтинг: +10

      kolc44 7 сентября 2015, 18:05

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