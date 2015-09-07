Пранделли: «Милан» и «Интер» будут бороться за Скудетто»

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что "Милан" и "Интер" способны побороться за Скудетто в этом сезоне. Уже в ближайшее воскресенье команды сойдутся в миланском дерби.

"Это две команды, которые заметно изменились. В обе команды пришли тренеры-победители. Будет очень интересно посмотреть на тактику команд, так как оба тренера знают друг друга очень хорошо. Это будет матч с большим количеством голов. Являются ли они претендентами на Скудетто? Да!" - рассказал Пранделли в интервью MilanNews.