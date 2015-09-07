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    Пранделли: «Милан» и «Интер» будут бороться за Скудетто»

    Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что "Милан" и "Интер" способны побороться за Скудетто в этом сезоне. Уже в ближайшее воскресенье команды сойдутся в миланском дерби.

    "Это две команды, которые заметно изменились. В обе команды пришли тренеры-победители. Будет очень интересно посмотреть на тактику команд, так как оба тренера знают друг друга очень хорошо. Это будет матч с большим количеством голов. Являются ли они претендентами на Скудетто? Да!" - рассказал Пранделли в интервью MilanNews.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 14:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 7 сентября 2015, 17:49

      интер поборется, а милан дай бог в ле попадет

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      Рейтинг: +296

      Raulya 7 сентября 2015, 14:43

      Уже пора бы скудето взять Милану...

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