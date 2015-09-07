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    Гуннарсон: «Когда я начинал играть в футбол, то не мог об этом даже мечтать»

    Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2016.

    "Это невероятно. Я в шоке. Мы усиленно работали, чтобы достичь этого результата. Мы стали первой командой из Исландии, которая пробилась в финальную стадию. Когда я начинал играть в футбол, то об этом не мог и мечтать" - заявил Гуннарсон.

    Напомним, Исландия сыграла вничью с Казахстаном и стала недосягаема для конкурентов по группе А отбора Евро-2016.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +296

      Raulya 7 сентября 2015, 14:46

      Молодцы исландцы!!! Исторический момент в истории Исландии!!!

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      Рейтинг: +720

      Flydis 7 сентября 2015, 13:53

      Поколение у них добротное, вот и шпилят ребята. Успехов им в любом случае.

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