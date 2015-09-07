Гуннарсон: «Когда я начинал играть в футбол, то не мог об этом даже мечтать»

Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2016.

"Это невероятно. Я в шоке. Мы усиленно работали, чтобы достичь этого результата. Мы стали первой командой из Исландии, которая пробилась в финальную стадию. Когда я начинал играть в футбол, то об этом не мог и мечтать" - заявил Гуннарсон.

Напомним, Исландия сыграла вничью с Казахстаном и стала недосягаема для конкурентов по группе А отбора Евро-2016.