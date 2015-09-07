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    «Зенит» готовится к ЦСКА восемью игроками основы

    "Зенит" продолжает подготовку к матчу 8-го тура Премьер-лиги против ЦСКА. Под руководством Андре Виллаш-Боаша тренируются всего восемь игроков основного состава - Хави Гарсия, Александр Анюков, Александр Рязанцев, Эсекьэль Гарай, Артур Юсупов, Виктор Файзулин, Луиш Нету и Вячеслав Малафеев.

    Также на занятиях в тренировочном центре "Газпром" присутствуют Михаил Кержаков, Александр Васютин, Егор Бабурин и другие игроки молодежного состава.

    Напомним, матч ЦСКА - "Зенит" состоится 12 сентября в 14:00.

    Источник: Бобсоккер

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    07.09.2015 12:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +167

      астраханец 7 сентября 2015, 18:30

      Никто не в курсе почему Гарай не в сборной?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      FORVORD and FAVORIT > астраханец 8 сентября 2015, 12:18

      в курсе. Гарай входит в состав национальной сборной Аргентины. А Аргентина не готовится к Евро 2016, так как не европейская страна )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > астраханец 9 сентября 2015, 11:20

      ты вообще интересуешься футболом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 7 сентября 2015, 17:14

      Это типа "Угадай мелодию"?
      - А ЦСКА будет готовиться семью!
      - Готовься!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      777)( 7 сентября 2015, 15:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит , это пазор рассийскому футболу

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +5

      777)( 7 сентября 2015, 15:13

      О

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      kolc43 7 сентября 2015, 13:14

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

      -1
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 7 сентября 2015, 12:35

      Для победы хватит и восьми.

      0
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