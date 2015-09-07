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    Маркевич: «Меня советская власть зажала, не могу разжаться по сегодняшний день»

    Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич объяснил, почему украинские тренеры не котируются в Европе.

    «Это уровень государства, скорее. Сейчас я приезжаю, и Украину уже знают и уважают. Сейчас. А лет десять назад я приезжал: "Russia?". Я говорю: "Я из Украины". А они: "Russia, Russia". Не знали вообще, что такое Украина, поэтому и такое отношение было к тренерам. Лобановский мог тренировать любую команду в Европе, любую. Но...

    Европейцы и южноамериканцы больше раскручены, это раз. Они себя умеют вести по-другому. Тренер уверен в себе, он с публикой всегда умеет разговаривать. У нас несколько другое воспитание, и это нам мешает.

    Я это по себе чувствую. Я зажат. Меня еще советская власть зажала, я никак не могу разжаться по сегодняшний день.

    Сейчас у нас совсем другая молодежь, я это вижу, они совсем по-другому себя ведут, более раскованно. Наверняка нашим молодым тренерам нужно быть такими уверенными, учить языки, говорить на пресс-конференциях на английском, если надо» - сказал Маркевич в интервью "Профутболу".

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 11:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 11 сентября 2015, 16:42

      Лобановского зажимали давили, а он был великим тренером. Просто Маркевич им никогда не станет.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 сентября 2015, 17:29

      Вот что делает пропаганда и общий психоз.

      1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 7 сентября 2015, 17:15

      Маркевич був присутнім на з'їзді елітних тренерів світу! Це рівень!

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 сентября 2015, 15:18

      "Сейчас я приезжаю, и Украину уже знают и уважают."вухахахахахахааа

      2
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Barsuk52 7 сентября 2015, 16:19

      я тоже угарнул)))

      1
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      Рейтинг: +11

      scofandr > Barsuk52 7 сентября 2015, 17:26

      Дурацкий андроид, хотел плюсануть.

      0
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 7 сентября 2015, 12:21

      ЕЩЕ БЫ ЗАЖАТЬ НА ЛЕТ 20 ТЕБЯ БЫ НЕ ПОМЕШАЛО БЫ.

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      Рейтинг: +15

      djsid > talgatnurzhanov2006 7 сентября 2015, 14:38

      Тебя бы зажать,да так и оставить.

      2
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