Маркевич: «Меня советская власть зажала, не могу разжаться по сегодняшний день»

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич объяснил, почему украинские тренеры не котируются в Европе.

«Это уровень государства, скорее. Сейчас я приезжаю, и Украину уже знают и уважают. Сейчас. А лет десять назад я приезжал: "Russia?". Я говорю: "Я из Украины". А они: "Russia, Russia". Не знали вообще, что такое Украина, поэтому и такое отношение было к тренерам. Лобановский мог тренировать любую команду в Европе, любую. Но...

Европейцы и южноамериканцы больше раскручены, это раз. Они себя умеют вести по-другому. Тренер уверен в себе, он с публикой всегда умеет разговаривать. У нас несколько другое воспитание, и это нам мешает.

Я это по себе чувствую. Я зажат. Меня еще советская власть зажала, я никак не могу разжаться по сегодняшний день.

Сейчас у нас совсем другая молодежь, я это вижу, они совсем по-другому себя ведут, более раскованно. Наверняка нашим молодым тренерам нужно быть такими уверенными, учить языки, говорить на пресс-конференциях на английском, если надо» - сказал Маркевич в интервью "Профутболу".