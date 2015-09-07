Нигматуллин: «Кузьмина в свое время называли вторым Хлестовым»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с "Бомбардиром" высказал удивление, что защитник «Рубина» Олег Кузьмин так долго ожидал вызова в национальную сборную.

«Удивительно, что защитник, которого я помню еще шестнадцатилетним, выступающим за дубль "Спартака", только сейчас смог сыграть свой первый матч за сборную России. Его в свое время называли вторым Хлестовым. Несколько разочарован, что в нем рассмотрели потенциал лишь сейчас. Он очень надежный защитник и человек. Следует отметить и Леонида Викторовича, что не забыл Кузьмина и привлек его к национальной команде», - сказал Нигматуллин.

Полный текст интервью Нигматуллина читайте здесь.