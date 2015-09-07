Текстовая трансляция матча Шотландия - Германия - на «Бомбардире»

Поражение в Грузии отбросило шотландцев на четвертое место в турнирной таблице, но для команды Гордона Стракана еще ничего не потеряно. Задача британцев предельно ясна. Необходимо выиграть две доманих встречи против Германии и Польши ( про выездную игру с Гибралтаром не хочется даже рассуждать) - и путевка во Францию практически гарантирована. Но как обыграть набравших неплохую форму чемпионов мира шотландцы вряд ли знают. Бундестим не заметил на своем пути сборную Польши и одержав уверенную победу впервые в этом отборе вышел на первое место, которое отдавать никому не собирается. К тому же сама игра шотландцев в Грузии оставила гнетущее впечатление, команда за всю игру считаное количество раз угрожала воротам хозяев и потерпела вполне заслуженное поражение.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Шотландия - Германия. Комментировать для вас матч будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.