Нигматуллин: «Слуцкий играет первым номером, поэтому его команды чаще побеждают»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился с "Бомбардиром" впечатлениями от матча национальной команды со Швецией (1:0), прошедшего в рамках отбора на чемпионат Европы-2016.

«Конечно же, я ждал именно такой игры от сборной России. Слуцкий – это тренер, который пропагандирует футбол первым номером. Его команды всегда гораздо чаще побеждают, чем проигрывают. Хотелось бы, чтобы и в сборной данная статистика сохранилась. Понятно, что шведы создавали моменты у наших ворот, ведь они тоже хотят отправиться на чемпионат Европы во Францию, плюс обладают рядом очень неплохих футболистов. Приятно было видеть вчера полный стадион. Понятно, что болельщики давно ждали российского тренера во главе сборной, а не приезжающего на заработки очередного иностранца», - сказал Нигматуллин.

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