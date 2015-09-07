В составе Лихтенштейна к матчу с Россией готовятся 13 любителей

почитал комментарии и стало противно и жалко этих людей( в особенности так называемых граждан Российской Федерации) которые отделяют себя от национального достояния от успеха своей сборной которая представляет и защищает(да да именно защищает я не ошибся) интересы страны на международной арене
Тринадцать футболистов, вызванных в сборную Лихтенштейна на матч отборочного турнира к Eвро-2016 против России, имеют статус любителя, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.
В их числе абитуриенты, студенты, рабочие заводов, бизнесмены и даже один сантехник. Профессионалами является всего семь человек, четверо из которых представляют клуб «Вадуц».