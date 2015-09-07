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    В составе Лихтенштейна к матчу с Россией готовятся 13 любителей

    Тринадцать футболистов, вызванных в сборную Лихтенштейна на матч отборочного турнира к Eвро-2016 против России, имеют статус любителя, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

    В их числе абитуриенты, студенты, рабочие заводов, бизнесмены и даже один сантехник. Профессионалами является всего семь человек, четверо из которых представляют клуб «Вадуц».

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    07.09.2015 09:57
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +14

      Профик1986 8 сентября 2015, 10:02

      почитал комментарии и стало противно и жалко этих людей( в особенности так называемых граждан Российской Федерации) которые отделяют себя от национального достояния от успеха своей сборной которая представляет и защищает(да да именно защищает я не ошибся) интересы страны на международной арене

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 7 сентября 2015, 21:06

      порвем другого выхода нет

      -1
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      Рейтинг: +3

      Fc Bayern Munchen Fan 7 сентября 2015, 17:13

      Я за провал русишей ибо эти свиньи не достойны представлять такую великую страну как по территории так и по духовной сути! P.S. Вангую хэт - трик сантехника

      -2
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      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо 7 сентября 2015, 15:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вата должна опозориться. Победы микрогсударству Лихтенштейну над Россией!!!!!!!!!

      -6
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      Рейтинг: +296

      Raulya 7 сентября 2015, 14:50

      Иногда любители лучше профессионалов играют....В сборной Гиблатара вратарь-пожарник взял пенальти Швайни)))

      0
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      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо > Raulya 7 сентября 2015, 15:07

      не пожарник, а пожарный

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 7 сентября 2015, 13:38

      аааа дрожите люди у них сантехник в команде нашим хана

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 7 сентября 2015, 13:26

      Всё по-честному, у нас любителей столько же.

      3
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      Рейтинг: +2

      kolc43 7 сентября 2015, 13:11

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

      -2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 7 сентября 2015, 12:44

      да не ссыте!!!выиграем 3:0!

      0
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 7 сентября 2015, 12:36

      Любители напихают по самые уши.

      -1
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