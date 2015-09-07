В составе Лихтенштейна к матчу с Россией готовятся 13 любителей

Тринадцать футболистов, вызванных в сборную Лихтенштейна на матч отборочного турнира к Eвро-2016 против России, имеют статус любителя, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

В их числе абитуриенты, студенты, рабочие заводов, бизнесмены и даже один сантехник. Профессионалами является всего семь человек, четверо из которых представляют клуб «Вадуц».