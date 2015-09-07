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    Испания из-за Пике может не сыграть на «Сантьяго Бернабеу»

    Федерация футбола Испании рассматривает возможность изменения места проведения товарищеского матча между сборными Испании и Англии, который должен состояться 14 ноября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
    В федерации опасаются, что болельщики враждебно отнесутся к защитнику сборной Жерару Пике и станут освистывать его. Сам игрок также начал размышлять о целесообразности выступлений за национальную команду, в то время как футболисты и тренерский штаб команды его полностью поддерживают.
    Ранее сообщалось, что Пике освистывают за его высказывания в пользу независимости Каталонии от Испании.

    Источник: AS

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    07.09.2015 08:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Darsim14 7 сентября 2015, 11:15

      Все по делу. Он выступает за сборную страны, которую открыто оскорбляет. Это нормально разве?

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 7 сентября 2015, 11:14

      а почему никто не хочет спросить самих каталонцев? Не лучше ли провести референдум и, если уже на то пошло, разойтись миром и жить в хороших отношениях, строить экономические связи, чем доводить дело до разрухи, как это сделал украинский режим, с тысячами погибших и покалеченных судеб? Зачем нагнетать и доводить до этого?

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      Рейтинг: +11

      Darsim14 > JI e x a 7 сентября 2015, 11:16

      А почему никто не хочет спросить испанцев, которые вынуждены слушать освистывание гимна своей страны перед сражением за кубок Короля этой страны?

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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Darsim14 7 сентября 2015, 12:14

      никто ничего не вынежден. Отпустите каталонцев и у них будет своя сборная, и никто не будет ничего освистывать.

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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 7 сентября 2015, 10:17

      пускай свистят пока не лопнут!!

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 7 сентября 2015, 09:06

      Ну и где европейские футбольные чиновники? Это же дискриминация чистой воды!

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