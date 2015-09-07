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    Конте: «Должны были забивать больше, но есть проблемы с реализацией»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прокомментировал игру своей команды в отборочном матче к Евро-2016 против Болгарии (1:0).

    «Сумели набрать в двух матчах шесть очков. Досадно, что, несмотря на такое количество созданных моментов, концовка получилась напряженной, ведь мы доминировали по ходу игры и должны были забивать больше. Мне понравилось старание своей команды и ее физическая форма.

    Я помню только один сейв Буффона. Джиджи – это гарант надежности. Повторюсь – мы должны быть эффективнее в атаке, потому что у нас были проблемы с реализацией», - сказал Конте.

    Источник: Football Italia

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    07.09.2015 08:13
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