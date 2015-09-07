Педро: «Пике - профессионал и предан Испании»

Нападающий сборной Испании Педро заступился за партнера по команде защитника Жерара Пике, который был освистан болельщиками во время отборочного матча к Евро-2016 против Словакии (2:0).

«Мне не нравится слышать свист в адрес профессионала, который предан цветам этой футболки и питает к ней соответствующие чувства. Мы все поддерживаем Жерара. Плохо, когда тебя освистывают дома, но у Пике сильный характер», - сказал Педро.



Ранее сообщалось, что Пике освистывают за его высказывания в пользу независимости Каталонии от Испании.