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    Педро: «Пике - профессионал и предан Испании»

    Нападающий сборной Испании Педро заступился за партнера по команде защитника Жерара Пике, который был освистан болельщиками во время отборочного матча к Евро-2016 против Словакии (2:0).

    «Мне не нравится слышать свист в адрес профессионала, который предан цветам этой футболки и питает к ней соответствующие чувства. Мы все поддерживаем Жерара. Плохо, когда тебя освистывают дома, но у Пике сильный характер», - сказал Педро.

    Ранее сообщалось, что Пике освистывают за его высказывания в пользу независимости Каталонии от Испании.

    Источник: Marca

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    07.09.2015 07:54
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