Македония сыграет против Испании без нескольких футболистов основного состава

Сборная Македонии перед отборочным матчем к Евро-2016 против Испании испытывает огромные кадровые проблемы. Даниэл Мойсов, Владимир Димитровски, Ариян Адеми, Бесарт Абдурахими, Горан Силяновски, Стефан Ристовски и Йован Костовски не смогут помочь своей команде.



В связи с этим наставник Любинко Друлович вызвал ряд игроков из молодежной сборной, которая в пятницу добыла минимальную победу над Украиной в квалификации ЧЕ-2017. В частности, в главную команду отправились Бобан Николов, Марьян Радески, Гойко Зайков и Энис Барди.