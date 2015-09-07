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    Македония сыграет против Испании без нескольких футболистов основного состава

    Сборная Македонии перед отборочным матчем к Евро-2016 против Испании испытывает огромные кадровые проблемы. Даниэл Мойсов, Владимир Димитровски, Ариян Адеми, Бесарт Абдурахими, Горан Силяновски, Стефан Ристовски и Йован Костовски не смогут помочь своей команде.

    В связи с этим наставник Любинко Друлович вызвал ряд игроков из молодежной сборной, которая в пятницу добыла минимальную победу над Украиной в квалификации ЧЕ-2017. В частности, в главную команду отправились Бобан Николов, Марьян Радески, Гойко Зайков и Энис Барди.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 07:39
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