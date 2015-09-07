Ковач: «Норвегия была лучше с первой и до последней минуты»

Главный тренер сборной Хорватии Нико Ковач признал закономерным поражение своей команды в отборочном матче к Евро-2016 от Норвегии (0:2).

«Норвегия играла лучше с первой и до последней минуты. Мы неплохо действовали в первые 10 минут второго тайма и создали несколько моментов, но если не забивать – победы не добудешь.

Мы знали, что Норвегия – сильная команда, которая хорошо играет на стандартах. Они забили первый гол после штрафного. Они играли всем сердцем, а сердце у них – храброе. Они очень хорошо проявили себя как команда.

Да, мы сыграли плохо, но это жизнь. Мы не должны опускать руки. Посмотрим, что будет в двух следующих матчах. Встреча Норвегии и Италии будет очень важной и для нас.

Но только если мы выиграем два следующих матча», – отметил Ковач.