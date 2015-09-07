Просинечки: «Мы создали 21 момент, но даже Терри ошибается»

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки остался доволен игрой своей команды в отборочном матче к Евро-2016 с Мальтой (2:2). Наставник считает, что его подопечные оставили на поле все силы.

«Сегодня было очень жарко, но я доволен нашей игрой. Поздравления моей команде: для нас это был хороший матч. Конечно, в футболе случаются ошибки, и именно это помогло Мальте забить два гола.

Но мы создали 21 момент, что значит – игра была хорошей. Мы доминировали на протяжении всего матча, но допускали ошибки. Впрочем, даже Джон Терри ошибается.

Я видел много игр сборной Азербайджана и не скажу, что это лучшая из них. Но одна из лучших – точно. Мы можем гордиться собой – игроки отдали все силы на поле», – сказал Просинечки.