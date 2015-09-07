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Конте: «У нас самая сложная группа из всех»
Главные новости
Спецпроект
Правда или ложь? Тест про Лигу чемпионов
2
15:12
«ПСЖ» определил двух кандидатов на замену Гальтье
15:07
«Зенит» и «Венеция» договорились о сотрудничестве в начале 2022 года. Партнерство сорвалось из-за ситуации в мире
15:01
Текст
Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал
3
14:58
Экс-тренер «Шинника» будет возглавлять «Саутгемптон» до конца сезона
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Все новости
6 декабря 2021
17:48
IFFHS: Тухель – лучший клубный тренер в 2021 году. Манчини – лучший в сборных
5
25 ноября 2021
17:43
Черчесов: «Мне не стыдно за Евро. Решающую роль сыграл лишний год – в 2020-м была бы совсем другая сборная»
27
18 октября 2021
18:59
Англия проведет один матч без зрителей из-за прорыва безбилетных болельщиков на финал Евро-2020
2
5 октября 2021
07:52
Лукаку: «Играть против России было сложно. На предматчевом собрании узнал о ситуации с Эриксеном и заплакал»
28 сентября 2021
17:50
Сборные Италии и Аргентины в 2022 году проведут матч континентальных чемпионов
4
24 сентября 2021
17:00
Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»
20
26 августа 2021
20:33
Фото
Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА
5
25 августа 2021
11:40
Кьер – о спасении Эриксена: «Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь»
12 августа 2021
10:16
Шунин: «Готовился к матчу с финнами, не подозревая, что не буду играть. О том, что Сафонов будет основным узнал на установке»
12
11 августа 2021
23:52
Ерохин: «На Евро не удалось словить настрой. На ЧМ-2018 все сразу были как на крыльях»
7
29 июля 2021
16:57
Видео
Бисиклета форварда «Порту» Тареми – лучший гол в турнирах УЕФА в сезоне-2020/21
1
28 июля 2021
13:51
Божович: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу. Он не супермен, зависимый игрок»
9
24 июля 2021
17:13
«Мы столкнулись с тысячами пьяных хулиганов. Они опозорили Англию». FA раскритиковала поведение фанатов в день финала Евро-2020
3
20 июля 2021
16:56
The Telegraph: Шоу играл со сломанными ребрами в трех матчах Евро-2020, включая финал
10
10:38
Манчини – о победе на Евро-2020: «Эта Италия войдет в учебники истории»
2
09:59
Фото
Александер-Арнольд вернулся к полноценным тренировкам. Он пропустил Евро-2020 из-за травмы
09:41
Дивеев – о словах про Лукаку: «Знал до игры, что он будет так бежать. Поэтому и не удивил»
12
19 июля 2021
16:53
Рассказов – о России на Евро: «У Дании совсем другой уровень футбола. Они объективно сильнее»
12
10:57
Черышев: «На Евро соперники были гораздо сильнее, чем на ЧМ-2018»
18
17 июля 2021
00:52
Де Брюйне – лучший игрок Бельгии на Евро-2020 по пяти показателям
1
00:29
Жоржиньо установил рекорд Евро по перехватам
16 июля 2021
15:40
Фото
Доннарумма сделал татуировку в честь победы Италии на Евро-2020
12
14:30
Фото
Педри, Кьеза и Филлипс – самые подорожавшие игроки после Евро-2020
3
12:38
Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»
10
08:59
Карасев – о судействе в плей-офф Евро: «На топ-матче РПЛ работать сложнее»
7
15 июля 2021
00:49
Джикия: «Был ли у меня шок после вылета с Евро-2020? Давайте разговаривать о «Спартаке»
9
14 июля 2021
21:58
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Конте: «У нас самая сложная группа из всех»
Источник:
Football Italia
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07.09.2015 01:38
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
Весь мир
Италия
Болгария
Конте Антонио
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