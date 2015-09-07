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    Главный тренер сборной Латвии поблагодарил подопечных за самоотдачу

    Главный тренер сборной Латвии Марианс Пахарс подвел итог прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Чехии.

    «Немного неудачная игра, в которой нам иногда чуть не хватало мастерства, иногда характера. Однако хочу сказать парням большое спасибо за самоотдачу, а зрителям - за поддержку. К нам в раздевалку заходил президент страны. Ему понравилось, нам — нет, - сказал Пахарс. - Сложно сказать, почему мы начали бежать вперед, давить, бить по воротам только после двух пропущенных мячей. Все у нас было, но почему мы не могли демонстрировать это с самого начала?».

    Напомним, в итоге сборная Латвии уступила со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 00:44
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