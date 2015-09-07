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    Врба: «Рад, что выполнили задачу выхода на Евро-2016»

    Главный тренер сборной Чехии Павел Врба рассказал о том, какие эмоции испытал, узнав, что его команда квалифицировалась на чемпионат Европы 2016 года.

    «Мы очень рады, что поедем во Францию. До начала квалификации я говорил, что сборная Нидерландов - фаворит нашей группы, а Исландия, Турция и Чехия будут биться за вторую путевку. Мы свою задачу выполнили, и я этому очень рад, - сказал Врба. - Я не хотел знать счет матча в Турции, но в один момент мой ассистент прибежал и прокричал всем, что турки ведут в два мяча. Это несколько выбило меня из колеи, и я побыстрее отправил его подальше».

    Напомним, что в прошедшем матче 8-го тура отборочного раунда Евро-2016 чехи со счетом 2:1 переиграли команду Латвии.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 00:18
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