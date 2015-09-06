Блинд не думает об уходе из сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд призвал подопечных не опускать руки после поражения в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Турции.

«У нас по-прежнему достаточно шансов на выход на чемпионат Европы, - приводит слова Блинда NOS. - Другое дело, что теперь это зависит уже не от нас, что плохо. Но не стоит забывать, что сборной Турции еще предстоят встречи с Исландией и Чехией. Что касается меня, то об отставке я пока не думаю, это дело десятое».

Напомним, в итоге голландцы уступила туркам со счетом 0:3.