Евро-2016. Норвежцы одолели Хорватию, возглавив группу H

Сборная Норвегии переиграла команду Хорватии в матче 8-го тура отборочного раунда чемпиоанта Европы 2016 года.

Встреча завершилась со счетом 2:0, что позволило скандинавской дружине возглавить турнирную таблицу группы H.

Отметим, что один из голов в ворота своей сборной забил защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.

В еще одном поединке группы Мальта дома сыграла вничью с Азербайджаном.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа H. 8-й тур.

Норвегия — Хорватия — 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Бергет, 51. 2:0 — Чорлука, 69 (в свои ворота)

Мальта - Азербайджан - 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Амиркулиев, 36. 1:1 - Мифсуд, 55. 2:1 - Эффионг, 71. 2:2 - Амиркулиев, 80.