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    «ПСЖ» пытался в последний момент купить Роналду

    Французский «ПСЖ» в последний день периода дозаявок готовил крупнейший трансфер в истории футбола.

    Сообщается, что незадолго до закрытия трансферного окна парижский гранд обратился в «Реал», предложив 110 миллионов фунтов за нападающего Криштиану Роналду, однако получил отказ.

    Напомним, на данный момент самым дорогим переходом игрока является трансфер полузащитника Гарета Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал», оценивающийся в сумму от 91 до 100 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    06.09.2015 19:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      astan4o 6 сентября 2015, 21:44

      Реал понимает что Роналду их главная сила, и оставляют на тот случай если Бенитес провалится(а он думаю провалится) чтобы Роналду снова спас сезон

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      Рейтинг: +15

      FCSM-Forever 6 сентября 2015, 20:23

      классно было бы

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