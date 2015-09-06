«ПСЖ» пытался в последний момент купить Роналду

Французский «ПСЖ» в последний день периода дозаявок готовил крупнейший трансфер в истории футбола.

Сообщается, что незадолго до закрытия трансферного окна парижский гранд обратился в «Реал», предложив 110 миллионов фунтов за нападающего Криштиану Роналду, однако получил отказ.

Напомним, на данный момент самым дорогим переходом игрока является трансфер полузащитника Гарета Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал», оценивающийся в сумму от 91 до 100 миллионов евро.