«ПСЖ» пытался в последний момент купить Роналду

Реал понимает что Роналду их главная сила, и оставляют на тот случай если Бенитес провалится(а он думаю провалится) чтобы Роналду снова спас сезон
Французский «ПСЖ» в последний день периода дозаявок готовил крупнейший трансфер в истории футбола.
Сообщается, что незадолго до закрытия трансферного окна парижский гранд обратился в «Реал», предложив 110 миллионов фунтов за нападающего Криштиану Роналду, однако получил отказ.
Напомним, на данный момент самым дорогим переходом игрока является трансфер полузащитника Гарета Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал», оценивающийся в сумму от 91 до 100 миллионов евро.