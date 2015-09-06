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    В «Рубине» пока не определились с новым тренером

    Президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о ситуации с новым главным тренером команды.

    «Пока мы не определились с новым тренером. Команду готовят Чалый и Кузнецов, - сказал Метшин. - Вы бы отнеслись серьезно к тому, если бы буквально после нескольких дней работы я бы назвал вам имя нового главного тренера?».

    Напомним, на данный момент казанцы с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    06.09.2015 19:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      BBC@ 6 сентября 2015, 19:58

      Билялетдинову татары платили 360.000 рублей в месяц. Чалому и Кузнецову по 200.000.
      Скупердяи больше не найдут из известных тренеров работать себе на еду...
      На сколько татарин проест в кабаке, русский столько даст на чай официанту...
      Оборзели татары??

      -2
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      ...
      Рейтинг: +33

      Antilimit > BBC@ 6 сентября 2015, 20:16

      Ты сам понял,че сказал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      Mgn > Antilimit 7 сентября 2015, 09:07

      Чтож тут не понятного то!

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