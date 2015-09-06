В «Рубине» пока не определились с новым тренером

Билялетдинову татары платили 360.000 рублей в месяц. Чалому и Кузнецову по 200.000.
Скупердяи больше не найдут из известных тренеров работать себе на еду...
На сколько татарин проест в кабаке, русский столько даст на чай официанту...
Оборзели татары??
Президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о ситуации с новым главным тренером команды.
«Пока мы не определились с новым тренером. Команду готовят Чалый и Кузнецов, - сказал Метшин. - Вы бы отнеслись серьезно к тому, если бы буквально после нескольких дней работы я бы назвал вам имя нового главного тренера?».
Напомним, на данный момент казанцы с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.