В «Рубине» пока не определились с новым тренером

Президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о ситуации с новым главным тренером команды.

«Пока мы не определились с новым тренером. Команду готовят Чалый и Кузнецов, - сказал Метшин. - Вы бы отнеслись серьезно к тому, если бы буквально после нескольких дней работы я бы назвал вам имя нового главного тренера?».

Напомним, на данный момент казанцы с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.