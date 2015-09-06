Погба - «Барселоне»: «Я остаюсь в «Ювентусе»

жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба прокомменировал трансферные слухи, которые возникали вокруг его персоны на протяжении всего лета.
"Это было не самое подхоящее время для того, чтобы уйти. Сейчас я очень доволен тем, что нахожусь в команде. Сможет ли "Барселона" подписать меня в январе? Не думаю. Я остаюсь в "Ювентусе" и состредоточен только на этой команде. Тем более, мы стартовали не очень хорошо", - заявил Погба в интервью TF1.