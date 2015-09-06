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    Погба - «Барселоне»: «Я остаюсь в «Ювентусе»

    Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба прокомменировал трансферные слухи, которые возникали вокруг его персоны на протяжении всего лета.

    "Это было не самое подхоящее время для того, чтобы уйти. Сейчас я очень доволен тем, что нахожусь в команде. Сможет ли "Барселона" подписать меня в январе? Не думаю. Я остаюсь в "Ювентусе" и состредоточен только на этой команде. Тем более, мы стартовали не очень хорошо", - заявил Погба в интервью TF1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: 0

      uisumasu 6 сентября 2015, 22:27


      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

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      Рейтинг: +15

      FCSM-Forever 6 сентября 2015, 20:39

      Он там и не нужен!!!!

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > FCSM-Forever 7 сентября 2015, 18:23

      Был бы не нужен,не было бы предложения.Предложение было-значит нужен.

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