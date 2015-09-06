Погба - «Барселоне»: «Я остаюсь в «Ювентусе»

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба прокомменировал трансферные слухи, которые возникали вокруг его персоны на протяжении всего лета.

"Это было не самое подхоящее время для того, чтобы уйти. Сейчас я очень доволен тем, что нахожусь в команде. Сможет ли "Барселона" подписать меня в январе? Не думаю. Я остаюсь в "Ювентусе" и состредоточен только на этой команде. Тем более, мы стартовали не очень хорошо", - заявил Погба в интервью TF1.