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    Неценко: «Акинфеев, Дзагоев, Слуцкий - три главных героя матча»

    Комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко назвал трех главных героев матча Россия - Швеция.

    "Главным героем встречи стал Игорь Акинфеев. До поры, до времени его не было слишком заметно. Но когда пришел его черед выручать нашу команду, он справился на "отлично". Четыре великолепных сейва во втором тайме и фантастический момент с отраженным ударом Форсберга в компенсированное время сделали все для того, чтобы мы считали Акинфеева вернувшимся и психологически не ломающимся ни при каких обстоятельствах.

    Вторым героем встречи стал Алан Дзагоев - человек, через которого строилась игра сборной России. Неслучайно он был оттянут в опорную зону, что мы видели и в матчах ЦСКА. Алан трудился очень здорово - великолепно играл box-to-box, успевал разгонять наши атаки, успевал отходить назад и помогать обороне, перехватывать мячи. В общем, Дзагоев держал себя в руках и не подвел команду, несмотря на то, что получил желтую карточку достаточно быстро.

    Третий герой - Леонид Слуцкий. Я снимаю перед ним шляпу за тот план, который он подготовил и реализовал. Самое главное, замены Слуцкого были очень кстати. Выход Кузьмина добавил свежести на фланге. Ионов при всех его нервах старался, разгонял атаки и принимал участие в созидательных действиях нашей команды. Алексей Березуцкий исполнил то, что уже неоднократно было показано в ЦСКА. Он вышел ровно тогда, когда было напряженно у наших ворот и стал тем человеком, который составил трио центральных защитников. За счет этого здорово работала подстраховка, и мы старались не уступать шведам вверху. В общем, сделал все, чтобы мы не проиграли. Конечно же, при участии Игоря Акинфеева", - заявил Неценко.

    Полностью узнать мнение комментатора о матче России и Швеции можно тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 19:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: 0

      uisumasu 6 сентября 2015, 22:27


      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +15

      FCSM-Forever 6 сентября 2015, 20:26

      Он прав в одном! Насчет Дзагоева. Жирков слабоват был, место него бы Черышев что ни будь да показал! А голкипер нато он и голкипер что бы спасать.

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 сентября 2015, 20:08

      неадекват какой то .

      1
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      Рейтинг: +12

      fanat-vrn 6 сентября 2015, 20:08

      Единственный герой матча - это Акинфеев, если бы не его сейвы, то Слуцкий первый и самый главный матч сборной проиграл бы, причем не исключено, что с разгромным счетом, учитывая количество сейвов сделанных Игорем

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2015, 20:04

      ниценюк наверное конь педальневый

      0
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      Рейтинг: +35

      Rockvoc 6 сентября 2015, 19:39

      Да конечно. Ни Дзюба, ни Смольников, ни Широков тут вообще нипричем. )))

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      Рейтинг: -22

      Cobold > Rockvoc 6 сентября 2015, 19:52

      С такого идеального паса и расстояния не забить мог только инвалид! И то Дзюбиньё умудрился попасть в штангу и только по умопомрачительному везению от штанги мяч попал в ворота! Так что Дзюба бревно!

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