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    Неценко: «Слуцкий удивил тем, что оставил Смолова в запасе»

    Комментатор "России 2" и ведущий радио "Маяк" Александр Неценко поделился своим мнением о выборе главным тренером сборной России Леонидом Слуцким стартового состава на матч против Швеции.

    "Леонид Слуцкий говорил, что он уже на 90 процентов знает состав своей команды. Где крылись остальные 10 процентов? В состоянии Романа Широкова. Мы знаем, что он получил травму во время пребывания в сборной, и все с нетерпением ждали вестей о его здоровье. Он вышел в стартовом составе, Слуцкий отправил его ближе к Дзюбе. Раскидал Шатова и Кокорина на разные края, а Дзагоева отодвинул в опорную зону. И, конечно же, удивил тем, что самый продуктивный форвард начала сезона Федор Смолов остался в глубоком запасе.".

    Полностью узнать мнение комментатора о матче России и Швеции можно тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      bentlly 6 сентября 2015, 18:57

      Кокорину, дзюбу, смолов отправить надо пенсию или на стройку чтобы работать пособников

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      Рейтинг: +1532

      starche 6 сентября 2015, 18:43

      Наверно Слуцкому виднее чем этому дилетанту-комментатору.

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