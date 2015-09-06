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    Амир Натхо: «Свой дебют в ЦСКА оценю средне»

    Полузащитник ЦСКА Амир Натхо прокмментировал свой дебют в составе армейцев, который пришелся на товарищеский поединок против "Уфы".

    "Оценю средне. Ведь я долгое время не играл, месяц примерно. Было немного тяжело, но потихоньку чувствую себя все лучше и лучше и думаю, что скоро наберу свои оптимальные кондиции.

    Все сразу отнеслись ко мне хорошо - и коллектив, и тренер, влился без проблем, как говорится. Да и языкового барьера нет, как было в Испании в первое время, это отлично", - заявил Натхо.

    Напомним, Натхо в этом матче получил желтую карточку, а ЦСКА уступил со счетом 1:0.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2015 16:40
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