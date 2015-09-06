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    Спаллетти считает «Рому» фаворитом Серии А

    Итальянский тренер Лучано Спаллетти считает "Рому" фаворитом стартовавшего сезона Серии А.

    "Рома" - фаворит сезона. У римлян собраны отличные футболисты в полузащите, а также им удалось усилить атаку. Не стоит списывать со счетов "Ювентус" - лидеры команды помгут новичкам быстро вписаться в игру.

    Кроме того, в борьбу за чемпионство должен включиться "Интер". Манчини потратил полгода на усиление состава, а клуб активно провел лето", - заявил Спаллетти.

    Напомним, "Рома" неудачно стартовала в Серии А, сыграв вничью с "Вероной", но во 2-м туре обыграла на своем поле "Ювентус".

    Источник: Football Italia

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    06.09.2015 15:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 6 сентября 2015, 17:53

      я тоже шитаю Рому фаворитом но буду доконца болеть за Нерадззури

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