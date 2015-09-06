Спаллетти считает «Рому» фаворитом Серии А

Итальянский тренер Лучано Спаллетти считает "Рому" фаворитом стартовавшего сезона Серии А.

"Рома" - фаворит сезона. У римлян собраны отличные футболисты в полузащите, а также им удалось усилить атаку. Не стоит списывать со счетов "Ювентус" - лидеры команды помгут новичкам быстро вписаться в игру.

Кроме того, в борьбу за чемпионство должен включиться "Интер". Манчини потратил полгода на усиление состава, а клуб активно провел лето", - заявил Спаллетти.

Напомним, "Рома" неудачно стартовала в Серии А, сыграв вничью с "Вероной", но во 2-м туре обыграла на своем поле "Ювентус".