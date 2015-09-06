Чанов: «Акинфеев - главный герой матча со шведами»

Тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отметил игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче против Швеции.

"Вратари такого уровня, как Акинфеев, все матчи в сезоне проводят на одном, довольно высоком уровне, а в нужные моменты могут выдать "суперигру". И встреча со шведами стала именно такой, которую Игорь провел на высоте. Знаете, если постараться, то можно придраться и к фонарному столбу. Но если судить здраво, то найти какие-то недочеты в игре Акинфеева невозможно. Там, где нужно было выходить, он выходил, там, где реагировать на удар - реагировал. А его сэйв на последней минуте - это шедевр вратарского искусства. При всем уважении к полевым футболистам, вчера лучшим на поле был Акинфеев, он - главный герой матча", - заявил Чанов.