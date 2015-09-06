Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанаты «Зенита» призывают поддержать Виллаш-Боаша

    Фанаты "Зенита" разместили обращение к болельщикам, в котором обозначили свое видение ситуации, сложившейся вокруг главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

    "Стихийная обструкция португальского тренера в матче с "Крыльями" в первую очередь была вызвана общим положением дел в "Зените" за последнее время, а проигранный матч стал лишь поводом, чтобы эмоции людей вырвались наружу. Невыразительная игра команды, неуважительное отношение к легендам клуба, отсутствие своих воспитанников, постоянные жалобы главного тренера в интервью - именно по поводу всего этого мы недвусмысленно высказались на матче против "Крыльев".

    После матча Андре Виллаш-Боаш пришел в Фан-клуб с целью донести свое видение ситуации. Тот факт, что тренер по своей инициативе и лично, а не через прессу и руководство, вступил в диалог с нами, является достойным поступком. Что было - то было. Время все расставит по местам.

    В свою очередь мы не хотим накалять сложившуюся ситуацию и негативно воздействовать на команду в преддверии важных матчей с принципиальными соперниками по Лиге чемпионов. Мы верим в "Зенит". И призываем всех вместе выступить за "Зенит" - как на выезде, так и дома!", - говрится в обращении фанатов петербургского клуба.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 7 сентября 2015, 09:40

      Все понятно с ребятишками из Фан-клуба, нет своего мнения.
      Сначала весь стадион подвергает жесткой обструкции тренера, а потом "...ребята, мы передумали, что было, то было..., призываем".
      Как-то не по мужски.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 6 сентября 2015, 20:33

      Боаш хороший тренер. Он делает то, что считает нужным команде, а не то, что хотят те, кому Зенит поперёк горла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > mamba9090909 7 сентября 2015, 11:54

      В каком месте он хороший? Только человек который не смотрит и не интересуется футболом это может сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 6 сентября 2015, 18:45

      Боаша надо удалять, и побыстрее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Gastroonomchik23557853247 6 сентября 2015, 17:46

      Зенит слабеет когда он знает что победил !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2015, 16:48

      интересно что они скажут после игры с ЦСКА и тем более после Валенсии когда все станет ясно что Зенит становится все слабее и слабее

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Garrincha58 6 сентября 2015, 17:33

      Так похвалим за победы,вот что скажем!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Патриот 05 6 сентября 2015, 16:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомжатня и интриги идут нога в ногу, в который уже сезон.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 6 сентября 2015, 15:31

      Боаш сам лично спустился в теплотрассу и поплакался электорату.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11