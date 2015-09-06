Австрия и еще семь команд обеспечили участие в стыковых матчах отбора Евро-2016

Албания наверное первый раз попала в стыки))
Сборная Англии, показав стопроцентный результат в семи матчах отбора Евро-2106, оформила выход в финальную часть турнира.
Еще восемь команд гарантировали для себя участие как минимум в стыковых матчах - Исландия, Испания, Словакия, Украина, Австрия, Португалия, Дания и Албания.
Завершили турнирную борьбу сборные Казахстана, Андорры, Белоруссии, Македонии, Люксемубрга, Гибралтара, Сан-Марино, Греции, Мальты, Сербии и Армении.
Команды Латвии, Литвы, Молдовы и Азербайджана сохраняют шансы на участие в стыковых матчах, но не смогут побороться за прямую путевку на Евро-2016.
Остальные сборные продолжают борьбу за прямые путевки и участие в "стыках".