Австрия и еще семь команд обеспечили участие в стыковых матчах отбора Евро-2016

Сборная Англии, показав стопроцентный результат в семи матчах отбора Евро-2106, оформила выход в финальную часть турнира.

Еще восемь команд гарантировали для себя участие как минимум в стыковых матчах - Исландия, Испания, Словакия, Украина, Австрия, Португалия, Дания и Албания.

Завершили турнирную борьбу сборные Казахстана, Андорры, Белоруссии, Македонии, Люксемубрга, Гибралтара, Сан-Марино, Греции, Мальты, Сербии и Армении.

Команды Латвии, Литвы, Молдовы и Азербайджана сохраняют шансы на участие в стыковых матчах, но не смогут побороться за прямую путевку на Евро-2016.

Остальные сборные продолжают борьбу за прямые путевки и участие в "стыках".