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    Австрия и еще семь команд обеспечили участие в стыковых матчах отбора Евро-2016

    Сборная Англии, показав стопроцентный результат в семи матчах отбора Евро-2106, оформила выход в финальную часть турнира.

    Еще восемь команд гарантировали для себя участие как минимум в стыковых матчах - Исландия, Испания, Словакия, Украина, Австрия, Португалия, Дания и Албания.

    Завершили турнирную борьбу сборные Казахстана, Андорры, Белоруссии, Македонии, Люксемубрга, Гибралтара, Сан-Марино, Греции, Мальты, Сербии и Армении.

    Команды Латвии, Литвы, Молдовы и Азербайджана сохраняют шансы на участие в стыковых матчах, но не смогут побороться за прямую путевку на Евро-2016.

    Остальные сборные продолжают борьбу за прямые путевки и участие в "стыках".

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 14:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 6 сентября 2015, 20:06

      Албания наверное первый раз попала в стыки))

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 6 сентября 2015, 17:48

      Удачи Исландии, Испании и Португалии!

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