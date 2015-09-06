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    Кузьмин: «Не думал, что в таком возрасте дебютирую в сборной»

    34-летний защитник "Рубина" Олег Кузьмин, который вчера дебютировал в составе сборной России в матче против Швеции, поделился впечатлениями от поединка.

    – Вчерашний матч оставил самые приятные впечатления. Замечательная атмосфера, хороший результат. Что касается моей собственной игры, скажу так: мог бы и лучше. Не думал, что в таком возрасте удастся дебютировать за сборную.

    – Непривычно было играть на левом фланге?

    – Да, давно не практиковался на этой позиции. Справа мне, конечно, удобнее, но в принципе, нормально получилось.

    – В концовке матча вы совершили несколько рывков в чужую штрафную. Указание тренера?

    – По ситуации так получалось. Забить второй хотелось. Но главным было не пропустить.

    – На фоне победы, наверное, приятнее готовиться к Лихтенштейну?

    – Конечно, восстановление легче идет. Да и психологически чувствуешь себя намного лучше.

    – Разгромная победа в первой встрече с Лихтенштейном не расхолаживает?

    – Нет, все осознают, что каждая игра сейчас на вес золота.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2015 13:50
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