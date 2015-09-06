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    Украина возглавляет рейтинг третьих команд отбора Евро-2016

    Сборная Украины возглавляет рейтинг команд, которые занимают третьи места в группах отбора Евро-2016 после 7-го тура. На счету команды Михаила Фоменко 12 очков в шести матчах.

    Далее следуют сборные Албании и Венгрии (по 11 очков), России и Норвегии (по 10 очков), Голландии (7 очков), Ирландии, Израиля и Эстонии (по 6 очков).

    Напомним, лучшая команда из занявших третьи места получит автоматическую путевку в финальную часть Евро-2106. Остальные восемь сборных проведут стыковые матчи.

    Рейтинг составляется на основе отборочных матчей за исключением тех, которые команда провела против последней сборной в своей группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 13:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 6 сентября 2015, 17:51

      До этого ещё дожить надо ))) Евро- 2106 год

      0
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      Рейтинг: +61

      Зенит-1 6 сентября 2015, 16:23

      Это будущее, до которого мы не доживем!)))

      0
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      Рейтинг: +11

      techno 6 сентября 2015, 15:42

      Что за евро 2106?))

      0
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 6 сентября 2015, 14:08

      Не хотелось бы Нидерланды видеть в стыках.

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