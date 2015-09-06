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    Широков, Жирков, Шатов и Акинфеев пропустили тренировку сборной России

    Сборная России начала подготовку к матчу против Лихтенштейна. Команда провела тренировку на олимпийской базе в Новогорске.

    В занятии не принимали участие вратарь Игорь Акинфеев, защитник Юрий Жирков, а также полузащитники Роман Широков и Олег Шатов. Все четверо остались в отеле.

    Игроки, которые вышли в стартовом составе на матч против Швеции, совершили 15-минутную пробежку, после чего отправились на восстановительные процедуры. Другие футболисты провели полноценную тренировку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2015 13:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1532

      starche 6 сентября 2015, 18:40

      Надо организовывать игру в защите, она хромает и очень сильно.

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      Рейтинг: +12

      арсенал-kdm > starche 6 сентября 2015, 21:19

      Да да защита просто мусор и дзюбу надо менять на втором тайме пешком ходил и очень медленно (

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 сентября 2015, 14:52

      победу в кальянной отмечали,а потом отсыпались

      0
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      Рейтинг: +16

      slipoi > Каратель 6 сентября 2015, 18:34

      нафига язвить после победу? что сейчас не устраивает?

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 6 сентября 2015, 13:57

      Черышева надо попробовать справа

      0
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      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус 6 сентября 2015, 13:49

      Если у Слуцкого будет такой-же обалденный высокий прессинг как в ЦСКА, то команды ниже классом наши должны будут обыгрывать на постоянной основе, а взламывать оборону таких сборных как Лихтенштейн, вообще на раз-два. В сборной игроки, как минимум не хуже уровня, чем в ЦСКА. Может только аналогов Думбия с Мусой нет -)

      6
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      Рейтинг: +11

      MaxSevilla > Лохмач Санькевичус 6 сентября 2015, 14:16

      Зато Черышев Корорин Дюба

      -2
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      Рейтинг: +13

      armeec81 > MaxSevilla 6 сентября 2015, 16:43

      ))) Кокоре с Дзюбой еще далеко до Мусы и Думбия

      3
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > armeec81 6 сентября 2015, 17:40

      к сожалению очень....

      0
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY > MaxSevilla 6 сентября 2015, 20:03

      Дзюба долго думает, перед тем как что-то исполнить, это напрягает, нападающий должен делать всё быстро

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Dj_CBEPXY 7 сентября 2015, 06:37

      Ему не хватает еще опыта за сборную, в момент голевого удара очень виден страх в его глазах - боится промахнуться, очень волнуется, очень не уверен еще в себе. Надеюсь этот гол прибавит ему уверенности, и впредь он будет меньше волноваться в играх за сборную.

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