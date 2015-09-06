Широков, Жирков, Шатов и Акинфеев пропустили тренировку сборной России

Сборная России начала подготовку к матчу против Лихтенштейна. Команда провела тренировку на олимпийской базе в Новогорске.

В занятии не принимали участие вратарь Игорь Акинфеев, защитник Юрий Жирков, а также полузащитники Роман Широков и Олег Шатов. Все четверо остались в отеле.

Игроки, которые вышли в стартовом составе на матч против Швеции, совершили 15-минутную пробежку, после чего отправились на восстановительные процедуры. Другие футболисты провели полноценную тренировку.