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    Клопп не хочет работать в топ-клубе

    Экс-тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп сообщил, что не хочет работать в топ-клубе. Немецкий специалист в настоящее время наслаждается отпуском, который образовался у него после ухода из Дортмунда.

    "Следующим шагом в моей карьере не будет топ-клуб. Есть другие интеренсные проекты, хорошие команды, где я могу быть полезным.

    Сейчас я общаюсь со многими людьми и получаю от этого удовольствие. Конечно, не пропускаю ничего, что происходит в футболе", - заявил Клопп,

    Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Клопп ведет переговоры с "Зенитом". Впрочем, руководство петербургского клуба сразу опровергло это сообщение.

    Источник: Bild

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    06.09.2015 12:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 7 сентября 2015, 09:39

      Торпедо Армавир. Там Валера сдувается. Юрген верим.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 6 сентября 2015, 17:53

      Зря...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      andreus20 6 сентября 2015, 16:35

      Даёшь Клоппа в Тосно xD

      0
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      Рейтинг: +298

      Патриот 05 6 сентября 2015, 14:17

      Он про посредственный бомжеклуб?

      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2015, 13:37

      давай в Рубин и сделай этих московских топов и народныхнедокоманд

      1
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