Катанец: «Нам некогда раскисать»

Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец прокомментировал поражение своей команды в матче отбора Евро-2016 против Швейцарии.

"Это футбол, и здесь нет ничего невозможного. Швейцарцы одержали волевую победу, и я поздравляю их. У нас была возможность забить третий мяч, но вместо этого мы трижды пропустили в свои ворота. Должен отметить успешные действия своих ребят до 75-й минуты. Затем мы стали допускать ошибки, как и в матче с англичанами. Нам не о чем сожалеть. Теперь мы должны думать об игре с Эстонией. Мы не должны раскисать. Вместо этого нам надо готовиться к следующему поединку", - заявил Катанец.

Напомним, Швейцария, уступая по ходу поединка со счетом 2:0, смогла забить в ворота Словении три мяча в последние 15 минут.