Нагорных: «Доказали, что можем играть в футбол»

Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных после победы сборной России над Швецией (1:0) в отборочном матче к Евро-2016 высказался о перспективах национальной команды.

«Я думаю, что у сборной России в принципе большие перспективы. Сейчас все решения принимаются в сторону того, чтобы ребята имели большую игровую практику. И будет проводиться зрячая работа по кандидатам в сборную, поэтому я думаю, что у нас должны быть большие перспективы. А то, что мы можем играть в футбол, мы доказали в матче со шведами», – сказал Нагорных.