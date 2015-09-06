Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нагорных: «Доказали, что можем играть в футбол»

    Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных после победы сборной России над Швецией (1:0) в отборочном матче к Евро-2016 высказался о перспективах национальной команды.

    «Я думаю, что у сборной России в принципе большие перспективы. Сейчас все решения принимаются в сторону того, чтобы ребята имели большую игровую практику. И будет проводиться зрячая работа по кандидатам в сборную, поэтому я думаю, что у нас должны быть большие перспективы. А то, что мы можем играть в футбол, мы доказали в матче со шведами», – сказал Нагорных.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11