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    Давидс: «Я видел игроков, которые с половиной таланта Балотелли становились лидерами топ-клубов»

    Бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» Эдгар Давидс отметил, что нападающий Марио Балотелли должен продемонстрировать характер, чтобы вновь стать лидером команды.

    «Только один человек может помочь Балотелли. Он сам. Когда команда перестраивается, и в неe приходит новый тренер, который вас уважает, все становится проще. Все будет зависеть только от него, хотя я видел игроков, которые становились ключевыми для топ-клубов, обладая всего половиной таланта Балотелли. Характер - вот что имеет значение», - считает Давидс.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.09.2015 10:29
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