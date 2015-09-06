Давидс: «Я видел игроков, которые с половиной таланта Балотелли становились лидерами топ-клубов»

Бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» Эдгар Давидс отметил, что нападающий Марио Балотелли должен продемонстрировать характер, чтобы вновь стать лидером команды.

«Только один человек может помочь Балотелли. Он сам. Когда команда перестраивается, и в неe приходит новый тренер, который вас уважает, все становится проще. Все будет зависеть только от него, хотя я видел игроков, которые становились ключевыми для топ-клубов, обладая всего половиной таланта Балотелли. Характер - вот что имеет значение», - считает Давидс.