Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булыкин: «Было видно, что футболисты российской сборной хотели обыграть шведов»

    Бывший нападающий "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал победу сборной России в матче отборочного турнира к Евро-2016 со Швецией (1:0).

    «Наверное, нам удалось обыграть шведов за счет желания и индивидуальных качеств некоторых игроков, в том числе и Акинфеева.

    Было видно, что футболисты российской сборной хотели сегодня обыграть шведов и, таким образом, сделать приятное болельщикам.

    Сборная России всегда загоняет себя в тяжелое положение, а потом из него выбирается. Будем надеяться, что в этот раз у нас опять получится выбраться и все-таки поехать на такой большой праздник, как чемпионат Европы», – сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11