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    Мостовой: «Гол в ворота шведов сделал Смольников»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выделил игру защитника Игоря Смольникова в отборочном матче к Евро-2016 между командами России и Швеции (1:0).
    «Мне понравился Смольников. Он сделал гол в ворота сборной Швеции. Да, Широков сделал красивый пас пяткой, но там немного везения. Смольников начал комбинацию, он же отдал голевой пас. Также отмечу Денисова, он был не так ярок, но сделал всю черновую работу, был мотором команды в центре поля. Дзюбу надо отметить, он забил гол, плюс в первом тайме на эмоциональном подъеме напрягал оборону соперника. Остальные сыграли на своем уровне", - сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2015 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1532

      starche 6 сентября 2015, 11:02

      Пожалуй. Он эту атаку начинал, он и пас голевой отдал.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 сентября 2015, 10:33

      Гол сделали Смольников и Широков. Ещё в первом тайме хорошо выглядел Шатов, потом сдулся... Героем же матча стал ИГОРЬ АКИНФЕЕВ. Если бы не он, была бы ничья... В лучшем случае...

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