Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йоветич: «Заранее мы не сдадимся»

    Нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич поделился впечатлениями от победы команды над Лихтенштейном (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2016. Форвард считает, что черногорцы еще могут побороться за попадание в финальную стадию турнира.

    «Главное, что нам удалось победить. Мы испытывали небольшие трудности, пока не забили гол. После этого играть стало намного легче. Теперь подумаем о матче с Молдавией и о том, как ее победить. Будет трудно, но мы постараемся показать свой максимум. У нас невысокие шансы на попадание в финальную стадию, но ничего еще не потеряно. Заранее мы не сдадимся», - сказал Йоветич.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11